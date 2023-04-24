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Küçük Başkan'dan Erzurum için teknofest önerisi

Küçük Başkan'dan Erzurum için teknofest önerisi

Yerel Haberler

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, makamını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak Aziziye Vali Vefik Kitapçıgil İlkokulu'nun 4. Sınıf Öğrencisi Sait Gezmişoğulları'na devretti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, makamını 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak Aziziye Vali Vefik Kitapçıgil İlkokulu'nun 4. Sınıf Öğrencisi Sait Gezmişoğulları'na devretti.

Görevi devraldıktan sonra şehir hakkında düşüncelerini ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sait Gezmişoğulları, Erzurum'da TEKNOFEST'in yapılması önerisinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı da, Küçük Başkan'ın bu direktifi üzerine "Sayın Başkanımız önceden müracaatımız oldu. Yakinen de takip ediyoruz" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, Büyükşehir'in teknoloji yatırımları hakkında yeni Başkan'a bilgi verdi. Başkan Sekmen Bilim Erzurum'un kent ve bölge için önemli bir bilim yatırımı olduğunu kaydetti. Başkan Sekmen, devir-teslim törenine ilişkin, "Sait Başkanımız, TEKNOFEST'in Erzurum'da yapılması önerisinde bulundu. Şehir olarak bizim de en büyük arzu ve temennimiz; TEKNOFEST Erzurum... Evladımızın şehrimiz üzerine diğer düşünce ve fikirleri de oldukça etkileyiciydi" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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