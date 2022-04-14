Kübra ile Başkan Yılmaz'ın tebessüm ettiren röportajı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın evinde ziyaret ettiği kas hastası Kübra, eline mikrofon alıp kendi hayatını anlattı. Kübra, en çok İstanbul Eyüp Sultan'da gezmeyi, yürümeyi ve gelinlik giymek istediğini söyledi. Başkan Yılmaz, Kübra'nın hayallerini gerçekleştirmek için söz verdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Gönen ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki kas hastası Kübra Kasap'ın evine konuk oldu. Orucunu Kübra ile birlikte açan Başkan Yılmaz, hayat dolu enerjisi ile yüzlerden tebessümü hiç düşürtmeyen Kübra'nın hayallerini gerçekleştirme sözü verdi. Akülü tekerlekli sandalye hediye ettiği Kübra'yı dinleyen Başkan Yılmaz, hayallerindeki İstanbul gezisini gerçekleştirip yürümesi için de fizik tedavi almasını sağlayacak.

Kübra hayallerini anlattı

Akülü tekerlekli sandalyesini test ederek sevincini paylaşan Kübra, eline mikrofonu alıp haber spikerleri gibi kendi hayatını anlattı. Başkan Yılmaz ile röportaj da yapan Kübra, "Haber spikeri de oldum ama çok heyecanlandım, bu duyguyu da tattım" diyerek yüzleri güldürdü. Kendi röportajında en çok İstanbul Eyüp Sultan'a gitmeyi istediğini söyleyen Kübra, 'Şimdi akülü arabama kavuştum. Ben artık yürümek istiyorum. Annem beni kaldıramıyor. Evde ya da hastanede fizik tedavi görmek istiyorum. Yürümeye başlayınca da gelinlik giymek istiyorum" dedi.

Başkan Yılmaz'dan tedavi sözü

Kübra mikrofonu Başkan Yılmaz'a da tutarak düşüncelerini aldı. Başkan Yılmaz, Kübra ile iftarı birlikte yaptıklarını ve çok güzel bir sohbet gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kübra'nın hayallerini gerçekleştirme sözü veren Başkan Yılmaz, en kısa süre içerisinde Kübra'nın fizik tedavi almasını sağlayacaklarını ve akabinde İstanbul'a gezmeye göndereceklerini söyledi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel