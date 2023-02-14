Adana'da yaşanan ikinci depremde yarısı yıkılan diğer yarısı da 6 gün sonra yıkılan Kubilay Apartmanında iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Adana'da yaşanan ikinci depremde yarısı yıkılan diğer yarısı da 6 gün sonra yıkılan Kubilay Apartmanında iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler, 10 ilde büyük yıkıma yol açtı. Bu illerden biri olan Adana'da, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'ndeki Kubilay Apartmanı, ilk depremin ardından boşatıldı.

İddiaya göre, 7'nci katta oturan Bekir ile oğlu İrfan Yiter, 6 Şubat günü öğle saatlerinde binaya girip, eşya almak istedi. Bu sırada Elbistan merkezli ikinci deprem yaşandı, Kubilay Apartmanı'nın yarısı yıkıldı. Baba ile oğlu, yıkılan kısımda enkaz altında kaldı. Ekipler, binanın kalan kısmının da yıkılabileceği riski nedeniyle arama-kurtarma çalışması başlatamadı.

Depremin 6. gününde 12 katlı Kubilay Apartmanı'nın ayakta kalan kısmı yıkıldı. Diğer kısımda yıkılınca arama çalışması başlatıldı. Bu sırada baba ve oğlun yakınları da refüjde umutla beklemeye başladı. Yapılan aramalarda iki kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Bu kişilerin baba oğul olmadığı araştırılıyor. - ADANA