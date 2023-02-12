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Küba Türkiye'ye 32 kişilik sağlık ekibi gönderdi

Yerel Haberler

Küba Türkiye'ye 32 kişilik sağlık ekibi gönderdi

Küba, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 32 kişilik bir sağlık ekibini Türkiye'de gönderdi.

Küba, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 32 kişilik bir sağlık ekibini Türkiye'de gönderdi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye dünyadan yardım ve destek mesajları gelmeye devam ediyor. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 32 kişiden oluşan bir sağlık ekibinin depremzedelere yardım için Türkiye'ye gönderildiğini aktardı. - HAVANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Türkiye Küba Yerel Haberler

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