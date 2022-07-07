Kuaförlerin bayram yoğunluğu başladı

Birçok kuaförde randevular tükenmiş durumda

Saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz:

"Gece saat 2'ye kadar açığız"

ESKİŞEHİR - Kurban Bayramı'na kalan az süreyle birlikte kuaförlerdeki yoğunlukta artarak devam ediyor. Randevuları tükenen Eskişehir'in ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, "16 çalışanımızla bayram günleri gece saat 2'ye kadar açığız" dedi.

Kurban Bayramı'na az bir süre kalırken, bu özel günde daha şık olmak isteyen vatandaşlar kuaförlere giderek saç tıraşı ve bakımlarını yaptırmaya özen gösteriyor. Bayrama sayılı günler kalmasıyla kuaförlerdeki yoğunlukta artmaya devam ediyor. Bayram tıraşını son güne bırakmayan vatandaşlar kuaförlerinden randevu alıyor. Aktarılan bilgiye göre bazı kuaförlerde randevular tükenmiş durumda.

Yoğun şekilde bayram mesaisi yapan Saloon HY isimli işletmesiyle hizmet veren Hasan Hüseyin Yılmaz, bayram yoğunluğu hakkında konuştu. Bayram mesaisi hakkında bilgi veren Yılmaz, bu dönemde en çok tercih edilen saç modellerinin hangileri olduğunu aktardı. Konuyla ilgili tecrübeli kuaför Yılmaz, "Bayram yoğunluğumuz başladı, ekstra bir sıkıntımız yok çok şükür işlerimiz yolunda gördüğünüz gibi. Bayrama insanları mutlu bir şekilde çıkarmak için uğraşıyoruz. Kısa ve kıvırcık saçlar, yazın gelmesiyle beraber çok tercih ediliyor. Denizden gelen misafirlerimiz için de keratin bakımıyla beraber saçların yıpranmışlığını gideriyoruz. Cilt bakımı, keratin bakımı aynı zamanda perma, manikür ve pedikür yapıyoruz. Bir kuaför içerisinde olabilecek her hizmeti burada veriyoruz" diye konuştu.

"Tuzlu su saçları yıpratıyor"

Dokuz günlük bayram tatilinde sıcak bölgelerde denize girerek geçirecek olan vatandaşları uyaran kuaför Hasan Hüseyin Yılmaz, tuzlu sudan dolayı yıpranan saçlara keratin bakımını tavsiye etti. Saçlar gibi ciltte de oluşabilecek akneler, sivilceler içinse cilt bakımının önemine değinen Yılmaz şöyle konuştu;

"Dokuz günlük tatilde tabi ki insanlar denize gidiyor ve tuzlu su saçları yıpratıyor bunun için keratin bakımını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Akneler, sivilceler oluşuyor. Bunun için de kesinlikle cilt bakımlarını tavsiye ediyoruz. Boya yaptıran misafirlerimiz için de saç boyaları akıyor kesinlikle onları cilaya ve tekrardan boya yaptırmaya ardından da keratin bakımı yaptırmayı tavsiye ediyoruz."

"Randevularımız haftalar öncesinden doluyor"

Bayram mesaisinin normalden daha fazla yoğun olduğunu ifade eden ünlü saç tasarımcısı Hasan Hüseyin Yılmaz, "Yaklaşık 16 çalışanımız var normalde saat 8'de kapatırken bayram günleri gece saat 2'ye kadar açığız. Yoğun bir şekilde yarım saat aralıklı randevu alıyoruz. Randevularımız haftalar öncesinden doluyor. Şu an misafirlerimiz çok mutlu, tatil dönüşü de kendisini tekrardan işe hazırlamak için bakımlarını yaptırıp, işlerine devam edecekler" dedi.