Kuaförler MYK belgelerini aldı - Haberler

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Kuaförler MYK belgelerini aldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kuaförler MYK belgelerini aldı

Kuaförler Odası Başkanı Gürdal Sarıkaya, Mesleki Yeterlilik Belgesi'ni almaya hak kazanların belgelerini teslim etti.

Kuaförler Odası Başkanı Gürdal Sarıkaya, Mesleki Yeterlilik Belgesi'ni almaya hak kazanların belgelerini teslim etti.

Kuaförler Odası Başkanı Gürdal Sarıkaya Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin (MYK) gerekliliği ve nasıl uygulandığı hakkında bilgi verdi. Mesleki yeterlilik belgesi konusunun 21 Eylül 2006 tarihinde Meclise sunulduğunu ve kabul edildiğini söyleyen Başkan Sarıkaya, 17 Ocak 2016'da kuaförlerde uygulanmaya başlandığını ifade etti. Sarıkaya, ilk sınavlarını 2020 yılında gerçekleştirdiklerini ve MYK Avrupa Birliği projeleriyle beraber Avrupa ülkelerine de geçerli belgelerini vermeye devam ettiklerini söyledi.

Üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz

"25-29 Nisan 2022 tarihinde 7'ncisi gerçekleşen Mesleki Yeterlilik Sınavlarımızı başarıyla tamamlayarak, belgelerini almaya hak kazanan meslektaşlarımızı tebrik ederiz, bugün burada belgelerini takdim etmenin mutluluğunu yaşamaktayız" diyen Sarıkaya, ileriki dönemlerde sıkıntı yaşanmaması adına bu tür belgeler ile ustalık belgelerine kavuşulmasının güzel bir fırsat olduğunu dile getirdi. İleri tarihlerde gerçekleşecek olan sınavların kayıtlarının kuaförler odasında devam etmekte olduğunu söyleyen Sarıkaya, "Odamız olarak üyelerimize devletimizin verdiği imkanları sunmak ve yardımcı olmak bizim görevimizdir. İlk günlerimiz de olduğu gibi üyelerimizin yanına olmaya devam edeceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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