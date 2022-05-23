Kuaförden örnek davranış... 33 şehit anısına tıraşlar ücretsiz - Haberler

Kuaförden örnek davranış... 33 şehit anısına tıraşlar ücretsiz

BİNGÖL - Bingöl'de bir erkek kuaförü, 24 Mayıs 1993'te bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 33 askerin şehadet yıldönümünde tüm tıraşları ücretsiz yapacağını bildirdi.

24 Mayıs 1993'te Bingöl- Elazığ karayolunda bölücü terör örgütü PKK tarafından pusuya düşürülüp şehit edilen 33 silahsız askerin şehadet yıldönümü nedeniyle, Bingöl merkezdeki erkek kuaförü Erkan İşeri örnek bir çalışma imza attı. Normal zamanlarda engelli ve 65 yaş üstünü de ücretsiz olarak tıraş eden İşeri, 33 silahsız askerin şehadet yıldönümü çerçevesinde yarın herkesi ücretsiz tıraş edecek. Aynı zamanda güvenlik korucusu olan Erkan İşeri, vatandaşlardan aynı hassasiyeti beklediğini de söyledi.

Erkan İşeri, "29 yıl önce 24 Mayıs 1993'te Elazığ- Bingöl Karayolunda 33 askerimiz PKK terör örgütü tarafından kurulan hain pusuda şehit edildi. Olayın üzerinden 29 yıl geçti ama hafızalarımızdan hiç silinmedi. Başta 33 şehidimiz olmak üzere bütün şehitlerimizin anısına 24 Mayıs'ta şehadetlerinin yıl dönümü münasebetiyle bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın bedeli şehitlerimiz tarafından ödendi. Bizim gibi böyle düşünen vatandaşlarımızın da hassasiyet göstermesini istiyoruz. Malumunuz yarın 33 şehidimizin şehadetlerinin yıl dönümü, bu vesile ile çalışmayı yaptık. Bu çalışma başta 33 şehidimiz olmak üzere tüm şehitlerimizin ruhlarına armağan olsun" şeklinde konuştu.