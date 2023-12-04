KTÜ Pediatri Bölümü Kapanma Tehdidiyle Karşı Karşıya

ESRA NUR PERVAN

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Pediatri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Cansu, asistan sorunu yaşadıklarını belirterek, "Hızlıca kapanmaya gidiyoruz fakat o da yetmiyor her defasında kapanma sayısı artıyor, herhalde yakın dönemde Nisan ayında olan TUS'da da asistan gelmezse muhtemelen KTÜ Pediatri bölümü kapanacaktır" dedi.

KTÜ Pediatri Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ali Cansu, Pediatri Bölümü'nün çok hızlı kan kaybettiğini ve bu durumun devam etmesi sonucunda bölümün kapanacağını söyledi. Prof. Dr. Ali Cansu şöyle konuştu:

"PEDİATRİ ASİSTANLIĞI TERCİH EDİLMEYEN BİR BÖLÜM OLMUŞTUR"

"KTÜ Pediatri bölümü yaklaşık olarak Trabzon bölgesinde 11-12 ile hizmet veren geçmişi olan çok güçlü bir Pediatri Bölümü'dür. Neredeyse tüm yandallara sahiptir ve çok güçlü bir akademik kadrosu vardır. Son dönemlerde oluşan bazı olumsuzluklar bizim bölümümüzü de etkilemektedir. KTÜ Pediatri Ana Bilim Dalı akademik olarak yine bilimsel ve eğitim olarak çok üst düzey bir bölümdür, ancak son dönemlerde asistan çekememekteyiz. Bu sadece bizim bir sorunumuz değil, bu aslında tüm ülkenin bir sorunu. Özellikle periferik üniversitelerde pediatri asistanlığı tercih edilmeyen bir bölüm olmuştur. Bunun birkaç gerekçesi vardır. Zorlu çalışma koşulları, zorlu bir eğitim süreci ve çocukların beklentilerinin karşılanamaması bunlara birkaç örnek olabilir. Diğer branşlardan örneğin Radyoloji gibi Dermatoloji, Fizik tedavi gibi daha rahat branşlar çok sayıda asistan alımı ve puanlarının da daha düşük olması oralara doğru ciddi bir kayışa yol açmıştır.

"NİSAN AYINDA OLAN TUS'TA ASİSTAN GELMEZSE MUHTEMELEN KTÜ PEDİATRİ BÖLÜMÜ KAPANACAKTIR"

Pediatri asistanlığının önemi şudur; Türkiye'de 3-4 kişiden bir tanesi çocuk grubuna girmektedir. 4 doktordan biri pediatrist değildir. Pediatri sayısı diğer doktorlara göre çok çok düşüktür. Bunlarla beraber son 2-3 yıldır inanılmaz bir hızla kan kaybetmektedir ve artık bu son TUS sınavı bize en önemli gösterge olmuştur. Yaklaşık 17 tane tıp fakültesinde sıfır kadro çekmiştir. Bu şu anlama gelir örneğin KTÜ Pediatri'den bahsedecek olursak bu 11 ilin en zorlu hastalarına burası bakmaktadır. Bu sabahki toplantıda bile tedavi edilemeyen bir hasta zorunlu olarak buraya alınmıştır, çünkü servislerimiz doludur asistan sayımız yaklaşık 13'e düşmüştür. Biz bu 13 asistan sayımızla doğumhaneye mi, yeni doğan yoğun bakıma mı, acile mi, servislere mi yoksa poliklinik bölüme mi asistan verelim bilemiyoruz. Hızlıca kapanmaya gidiyoruz. Fakat o da yetmiyor her defasında kapanma sayısı artıyor. Herhalde yakın dönemde Nisan ayında olan TUS'da da asistan gelmezse muhtemelen KTÜ Pediatri Bölümü kapanacaktır. Kapanma sadece bizi etkileyecek kapanmayla beraber bu 11 ildeki en zorlu on binlerce kronik hasta il dışına gitmek zorunda kalacaktır. Hükümetimizin yeni yaptığı bu yandallarla ilgili temel katsayıda artış olumludur ancak bu kesinlikle çözüm değildir. Pediatri asistanlığının zor bir branş olduğunu mutlaka hükümetimizin, devletimizin bunu görmesi ve Pediatri gibi zor branşlarda farklı bir yöntem geliştirerek bunların Pediatrist olmalarını sağlaması zaruridir aksi takdirde 1 veya 2 yıl içerisinde bütün periferik üniversiteler kapanır."