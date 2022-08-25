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KTO, Rus iş insanlarını ağırladı

Yerel Haberler

KTO, Rus iş insanlarını ağırladı

Körfez Ticaret Odası, üyelerinin ticaretini geliştirmek ve uluslararası iletişim ağı sunmak üzere Rus iş insanlarıyla görüşmeler sağladı.

Körfez Ticaret Odası, üyelerinin ticaretini geliştirmek ve uluslararası iletişim ağı sunmak üzere Rus iş insanlarıyla görüşmeler sağladı.

Körfez Ticaret Odası üyelerinin ilgi gösterdiği görüşmelerde; yapıştırıcı üreticileri, sağlık tesisleri kuran firmalar, ahşap ev imalatçıları olan Rus iş insanları yer aldı. Üyeler, yaptıkları görüşmelerde iş birlikleri ve ihracat imkanlarını değerlendirdi. Firmaların uluslararası pazarlara açılmalarını, yeni iş fırsatları ve bağlantıları ile ticaretlerini genişletmelerini sağlayan en önemli etkinliklerden birinin ikili görüşmeler olduğunu vurgulayan KTO Başkanı Recep Öztürk, "Üyelerimizin dünya ile ticaret yapabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İhracat süreçlerine destek oluyor, gümrük işlemlerine yardımcı oluyor, pazar araştırmalarını geliştiriyor, dış ticaret danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Üyelerimizi hizmetlerimizden daha fazla yararlandırmak, daha fazla Odamızda görmek istiyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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