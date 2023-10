Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in talimatıyla hayata geçirilen Kayseri Ticaret Odası (KTO) ERVA Spor Kulübü açıldı. Açılışta konuşan Vali Çiçek; "Burada harcayacağınız her emek, memleketimizin geleceğini nakış nakış dokumaktır" dedi.

Kayabaşı Mahallesi Kocasinan Semt Konağı'nda yapılan açılış töreninde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy; "Bugün Kocasinan İlçemizin güzide mahallerinden birisi olan Kayabaşı Mahallesinde Kayseri Ticaret Odası olarak spor kulübü kurmanın onurunu, gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Sayın Valim, bu projeye bizde sizin gibi hassasiyetle yaklaşıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha sağlıklı, sosyal ve pozitif olmalarına katkıda bulunacak olan bu proje, bizim içinde çok önemli. Sizin himayelerinizde oluşan bu projede yer almaktan mutlu olduğumuzu belirtiyor size ve değerli ekibinize şükranlarımı sunuyorum. Şehrimiz ve ülkemiz adına yapmış olduğunuz güzel projelere destek veriyor ve inanıyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun. Biz her şeyimizi gençlere emanet edeceğiz. Onlar geleceğimizin teminatı ve yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, gencini, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin görevidir. Valiliğimizin önderliğinde açılan bu spor kulüpleri, adeta karanlığa yakılan bir meşale gibidir. Spor kulüpleri gençliğin milli heyecan içerisinde özenle yetiştirilmesinde önemli rol oynar. Bu güzel mahallemizde açacağımız spor kulübü ile bir tane çocuğumuzun bile doğru yoldan ayrılmaması için atılan her adım, güzel bir dünya için atılmış adım kadar anlamlı ve kıymetlidir. Sporu tarif ederken onu sadece rekabetin kazandığı, fiziksel ve bedensel bir faaliyet olarak görmek doğru bir tanımlama olmaz" dedi.

"Spor aynı zamanda kişinin ruhsal ve sosyal gelişimine de katkı sağlayan önemli bir olgudur" diyen Gülsoy, "Bu nedenle sporu sadece yarışmak değil bir yaşam biçimi olarak değerlendirmek, hayatımızın bir parçası olarak görmek son derece önemlidir. Unutmayalım ki, bu güzel ülkenin bir ferdi olmaktan ve bu bayrak altında yaşamaktan gurur duyan, milli ve manevi değerleri özümsemiş, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin varlığı elbette en büyük hedefimiz olmalıdır. Biz Cumhuriyetimizin ve geleceğimizin teminatı olan siz değerli gençlerimize güveniyoruz, bu güzel vatana sadakatle hizmet edeceğinizden de kuşku duymuyoruz. Bu açılışımızda büyük emekleri olan kulübümüze yer tahsis eden Kocasinan Belediye Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar'a, gençlerimizin spor yapmalarına vesile olan ERVA Proje ekibine, kıymetli muhtarımıza ve Kayabaşı Mahallemizin güzide sakinlerine katkılarından ve katılımlarından dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Şu an spor okulumuzda 80 öğrencimize taekwondo, karate ve jimnastik olmak üzere 3 spor dalında hizmet vereceğiz. Burada tüm halkımızın desteğine ve gücüne ihtiyacımız olduğunu da belirtmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Gülsoy'a sevgi seli

KTO Başkanı Ömer Gülsoy'un konuşmasının ardından sahneye çıkan onlarca çocuk, Başkan Gülsoy'a sevgi selinde bulundu. Gülsoy da çocuklarla yakından ilgilendi.

"Gençlerimiz, çocuklarımız için doğru mekanlarda doğru iş yapacakları fırsatlar oluşturalım"

Törende bir konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da, "Böyle bir işe niye ihtiyaç duyuldu?' diye birilerinin aklından geçebilir. Biz bu şehri seviyoruz, insanımızı seviyoruz. İstiyoruz ki çocuklar, gençler yanlış bir yola düşmesinler. Yanlış için uğraşanların ellerine fırsat geçmesin. Gençlerimiz, çocuklarımız için doğru mekanlarda doğru iş yapacakları fırsatlar oluşturalım. Bunun için de spor kulüpleri ve benzer etkinlikler, onların geleceğe hazırlanmaları için son derece önemli ortamlar. Bir tarafta belediyenin tesisleri, diğer tarafta kamunun tesisleri, başka bir tarafta sivil toplum. Hepsi de halka hizmet için bir topluluğun yapmış olduğu organizasyon. Bu da inşallah neticesinde çocuklarımız, Kayserimiz için anlamlı bir proje olacak. Şimdiden hayata geçen proje için başarılı olması için dua ediyoruz" diye konuştu.

"Burada harcayacağınız her emek, memleketimizin geleceğini nakış nakış dokumaktır"

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, "Dün cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık, coşku doluydu. Kayseri'ye yakışır bir kutlamaydı. Orada gördük ki 1918-1922 yılları arasında ecdadımız bu vatanı bizlere bırakmak için bedel ödediler. Bugün hala şu konuştuğumuz saatte bile sınır ötesinde ve içerisinde askerlerimiz bayrağımızı, namusumuzu korumak için büyük bir mücadele veriyorlar. Onlar; bizim için şehit, gazi oldular. Bütün dünyada gözyaşı var, hep beraber görüyoruz. Bu gözyaşının bitmesi için güçlü bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Yani Türk gençlerine ihtiyaç var. Dolayısıyla bizim boş durmaya hakkımız yok. Biz çalışacağız, buna mecburuz. Eğer güçlü bir şekilde tüm dünya mazlumları bizi bekliyorsa biz çalışacağız. Hiçbir gencimizi ne uyuşturucuya ne başka bir alçağa teslim edemeyiz. Bunun yolu da her mahallede, her sokakta spor okulları açacağız, her türlü sosyal tesisi oluşturacağız. Kocasinan Belediyesi güzel bir tesis yapmış burada ve Ticaret Odası'nın emrine sunmuş. Teşekkür ediyorum başkanımıza. Ticaret Odası ve yönetimini ayrıca tebrik ediyorum. Çünkü; 'bizim bu işlerle ne alakamız var?' demediler. 'Kayseri'yi, Kayseri gençliğini ilgilendiren her şey bizim işimizdir' dediler. Çocuklarımız sizlere emanet. Gençlerimize yaptığımız her emek, bize karşılık olarak geri gelecektir. İnanın burada harcayacağınız her emek, memleketimizin geleceğini nakış nakış dokumaktır. Burada 80 öğrencimiz var, inşallah madalya alacaklar. Her şeyden önemlisi memleketine, milletine layık gençler olacak. Bunları sizler başaracaksınız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından kulübün açılışı gerçekleştirilirken, protokol de kulübü gezerek incelemelerde bulundu. - KAYSERİ