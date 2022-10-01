KTB'de 2'inci Bağlamış dönemi
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Kayseri Ticaret Borsası'nın (KTB) seçimlerinde mevcut başkan Recep Bağlamış yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.
Kayseri Ticaret Borsası'nın (KTB) seçimlerinde mevcut başkan Recep Bağlamış yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.
KTB Meslek Komitesi ve meclis seçimleri yapıldı. Toplam 7 sandıkta 45 meslek komite üyesi, 19 meclis üyesi seçimi gerçekleşti. 710 seçmenin katıldığı, 610 oyun kullanıldığı seçimde, Recep Bağlamış'ın listesi komitelerin tamamını kazandı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel