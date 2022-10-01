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KTB'de 2'inci Bağlamış dönemi

Yerel Haberler

KTB'de 2'inci Bağlamış dönemi

Kayseri Ticaret Borsası'nın (KTB) seçimlerinde mevcut başkan Recep Bağlamış yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Kayseri Ticaret Borsası'nın (KTB) seçimlerinde mevcut başkan Recep Bağlamış yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

KTB Meslek Komitesi ve meclis seçimleri yapıldı. Toplam 7 sandıkta 45 meslek komite üyesi, 19 meclis üyesi seçimi gerçekleşti. 710 seçmenin katıldığı, 610 oyun kullanıldığı seçimde, Recep Bağlamış'ın listesi komitelerin tamamını kazandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayseri Yerel Haberler

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