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KSBÜ'ye bir turuncu bayrak daha

Yerel Haberler

KSBÜ'ye bir turuncu bayrak daha

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ), Engelsiz Üniversite Ödülleri 2022 çerçevesinde Tavşanlı Sağlık Hizmetleri MYO için Turuncu Bayrak almaya hak kazandı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ), Engelsiz Üniversite Ödülleri 2022 çerçevesinde Tavşanlı Sağlık Hizmetleri MYO için Turuncu Bayrak almaya hak kazandı. Sağlık Üniversitesi daha önce farklı mekanlar için de Turuncu Bayrak almaya hak kazanmıştı.

Tavşanlı Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Saraçoğlu, kazanılan Turuncu Bayrak'tan dolayı mutlu olduklarını ifade ederek "Engelsiz Üniversite" olma konusunda hassasiyet gösterdiklerini vurguladı.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan KSBÜ Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörü Ali Osman Altınay, engelli öğrencilere engelsiz bir eğitim ve öğretim ortamı sunmak, sosyal ve kültürel faaliyetlere daha fazla katılımlarını sağlamak için teşvik edici çalışmalar ve projeler geliştirmeye çalıştıklarını belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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