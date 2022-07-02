KSBÜ öğrencileri piknikte buluştu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KSBÜ öğrencileri piknikte buluştu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
KSBÜ öğrencileri piknikte buluştu

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri piknik etkinliğinde bir araya geldi.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri piknik etkinliğinde bir araya geldi.

Etkinlikte; Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim üyesi Banu Çukurluöz Bayındır, akademik ve idari personeller ile öğrenciler yer aldı.

Çeşitli oyunların oynandığı etkinlikte doyasıya eğlenen öğrenciler, etkinlikten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, üniversite yönetimine teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kütahya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title