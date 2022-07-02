KSBÜ öğrencileri piknikte buluştu Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri piknik etkinliğinde bir araya geldi. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri piknik etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte; Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Çekirdekçi, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim üyesi Banu Çukurluöz Bayındır, akademik ve idari personeller ile öğrenciler yer aldı. Çeşitli oyunların oynandığı etkinlikte doyasıya eğlenen öğrenciler, etkinlikten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, üniversite yönetimine teşekkür ettiler. - KÜTAHYA İhlas Haber Ajansı / Yerel Kütahya Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› KSBÜ öğrencileri piknikte buluştu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.