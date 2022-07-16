Krom üreticileri biraraya geldi

Birçok farklı kullanım alanı bulunan, metalik bir element olan kromun üreticileri tek çatı altında toplanıyor. Türkiye'de yer altı ve yer üstü fiili krom cevheri üretimini ve krom ticareti yapan firmaları bir çatı altında toplamak için Krom Üreticileri Derneği kuruldu.

Emtia fiyatlarının yükseldiği dönemlerin, maden üreticisi ülkeler için birer fırsat olduğunu söyleyen Başkan Yardımcısı Mustafa Selçuk Çevik, "Türkiye'deki 90 üretici firmayı, bir çatı altında toplamayı hedefliyoruz" dedi.

Türkiye genelinde yer altı ve yer üstü fiili krom cevheri üretimi ve krom ticaretini yapan tüzel ve gerçek kişileri bir araya getirmek, krom üretimi, kullanımı ve ihracatındaki zorluklara birlikte göğüs germek, ülkedeki krom madenciliğini geliştirmek, tek ses olmak, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda gerekli önlemlerin ve ortak çözümlerin alınmasını sağlamak, yurt içi ile yurt dışı toplantı, seminer, sempozyum ve fuar düzenlemek; düzenlenen etkinliklere katılmak, Ar-Ge faaliyetleri yapmak, yeni teknolojiler konusunda araştırma yapmak, üyelerini bilgilendirmek, kamu ile olan ilişkilerde sektörü temsil etmek amacıyla üreticiler biraya geldi.

Çevik, "Türkiye'den 2021 yılında, toplam 261 milyon dolarlık 1,5 milyon ton krom ihracatı gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 bin tonu ise yurt içinde ferrokrom firmaları tarafından kullanılmakta. Türkiye'de yıllık 2 milyon ton krom üretimi yapılmaktadır. 2022 yılı ilk 6 ayında ise, 836 bin tonluk ihracat karşılığında 215 milyon dolarlık gelir elde edildi" ifadelerini kullandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel