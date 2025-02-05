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Kristal BİGG Programı ile Girişimcilik Eğitimi Verildi

Kristal BİGG Programı ile Girişimcilik Eğitimi Verildi
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Erzurum Teknik Üniversitesi çatısı altında gerçekleştirilen Kristal BİGG Programı kapsamında, girişimci adaylarına yönelik nitelikli girişimcilik eğitimleri düzenlendi. TÜBİTAK destekli programda 44 proje fikrine eğitim verilerek, genç girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmeleri hedefleniyor.

Erzurum Teknik Üniversitesi Kristal Girişimcilik Merkezi yürütücülüğünde, ATA Teknokent A.Ş. ve Sistem Global Danışmanlık A.Ş. ortaklığında sürdürülen Kristal BİGG Programı kapsamında girişimci adaylarına yönelik kapsamlı girişimcilik eğitimleri gerçekleştirildi.

TÜBİTAK adına yürütülen ve teknolojik iş fikrine sahip genç girişimcilere 900 bin TL destek sağlayan bu programın 2025/1. Dönem faaliyetleri çerçevesinde, ön başvuruların ardından yapılan değerlendirmeler sonucunda programa uygun bulunan 44 proje fikrine nitelikli eğitimler verildi.

Girişimcilik yolculuklarında karşılaşabilecekleri engelleri aşmalarına yardımcı olmayı hedefleyen bu eğitimler, proje ortağı Sistem Global Danışmanlık A.Ş.'nın uzman personeli tarafından sunuldu. Eğitimler, girişimcilerin yalnızca bilgi ve becerilerini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda TÜBİTAK'a sunacakları iş fikirlerini daha nitelikli bir şekilde projelendirmelerine katkı sağladı. Eğitim sürecinin ardından, girişimciler geliştirdikleri teknolojik iş fikirlerini Erzurum Teknik Üniversitesi'nde düzenlenecek DEMODAY etkinliğinde jüri karşısında sunma fırsatı elde edecekler.

Program hakkında değerlendirmelerde bulunan Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, girişimciliğin bölgesel kalkınmaya olan katkısına dikkat çekerek Kristal BİGG Programı'nın genç girişimciler için önemli bir fırsat sunduğunu vurguladı. Prof. Dr. Çakmak, program kapsamında verilen eğitimlerin girişimcilerin iş fikirlerini daha güçlü hale getirmelerine olanak tanıdığını belirterek, "Erzurum Teknik Üniversitesi olarak girişimciliği destekleyen projelerde yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Üniversitemiz bünyesinde geliştirilen bu tür programlar, gençlerin yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirmelerini sağlarken, aynı zamanda bölgesel ekonomik büyümeye de katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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