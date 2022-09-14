Kraliçe'nin son uçak yolculuğu 5 milyon kişi tarafından izlenerek rekor kırdı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenazesini, hayatını kaybettiği İskoçya'nın başkenti Edinburgh'tan İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşıyan uçak, yaklaşık 5 milyon kişi tarafından izlenerek 'en çok izlenen uçuş' rekorunu kırdı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenazesini, hayatını kaybettiği İskoçya'nın başkenti Edinburgh'tan İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşıyan uçak, yaklaşık 5 milyon kişi tarafından izlenerek 'en çok izlenen uçuş' rekorunu kırdı.

Geçtiğimiz perşembe günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in cenazesini İngiltere'nin başkenti Londra'daki Buckingham Sarayı'na getiren uçak rekora imza attı. Online uçuş takip sitesi tarafından paylaşılan verilerde, Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait uçağın yaklaşık 5 milyon kişi tarafından izlenerek tüm zamanların "en çok izlenen uçuş" rekorunu kırdığı görüldü. Kraliçe'nin son uçak yolculuğu, bir saat 12 dakika sürmüştü.

Öte yandan, bir önceki uçuş rekoru, Çin'in tepkilerine rağmen Tayvan'a giden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak tarafından kırılmıştı. Pelosi'nin uçağı yaklaşık 2.9 milyon kişi tarafından izlenmişti.

(İHA)