Kral Yolu'nda Zorlu Hayvancılık: Konargöçer Aile Yenişehir'de Kalacak

Doğu Anadolu'da soğuk havanın etkili olmasıyla Muş'tan Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine hayvancılıkla uğraşmak için gelen konargöçer aile, 6 ay boyunca Kral Yolu'nda zorlu şartlarda besicilik yapacak.

Muş'un Varto ilçesinden gelen konargöçer aile, 6 ay boyunca, Yenişehir ilçesinden geçen MÖ. 7. yüzyılda Lidya Kralı Gyges tarafından inşa edilen Kral Yolu'nda kalacak.

Cumartesi günü kiraladıkları meraya gelen Bingöl ailesi, bu alanda ailece kalacakları çadırın kurulumuna başladı. Atadan kalan besiciliği sürdüren Bingöl ailesi, bir yandan yaklaşık bir ay sürecek kurulma aşamasını devam ederken, bir yandan da hayvanları merada otlatıyor.

Besici Mehmetşah Bingöl, Muş Varto'dan geldiklerini, hayvanlarını 6 ay burada besledikten sonra tekrar memleketlerine gideceklerini söyledi.

Şu anda çadırı yeni kurduklarını belirten Bingöl, "Çadırlarda kalıyoruz. Ben, eşim, gelinim ve çocuklarımla kalıyoruz. Hayvancılık zor, ekmek davası ve çalışmak zorundayız. Çadırımızı kurduk, geceleri soğuk oluyor" dedi.

Dedesinin ve babasının yaptığı işi çocukluktan beri yaptıklarını ifade eden Bingöl, "Göçerler, genellikle böyle yaşarlar. Burayı 6 ay kiraladık, sonra gideceğiz. Dün geldik, çadırı kurduk ama hayvanların çadırı kaldı. Saman ve arpa getireceğiz. Onlar da geride kalan iş, bunları toparlamak bir ay sürer" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR