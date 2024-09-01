KPSS'ye piercing takıları nedeniyle giremeyen kadın adaylar

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2024-Kamu Personeli Seçme Sınavı'na ( Kpss ) bazı adaylar son anda yetişirken, bazı kadın adaylar da çıkartmakta güçlük çektikleri piercing tarzı takıları nedeniyle az kalsın sınava giremiyordu.

Yurt genelinde 2 yıl ara ile organize edilen KPSS Ön Lisans oturumu saat 10.15 itibarıyla başladı. Memur olabilmek için yüz binlerce kişinin katılım sağladığı sınav nedeniyle birçok okulun önünde yoğunluk oluşurken, Cumhuriyet Anadolu Lisesi'nde de aileler adaylarıyla birlikte büyük heyecan yaşadı. Sınav başlangıcına kadar aileler adaylarının yanında ayrılmadı. Bazı kişiler ise KPSS'nin başlama saatine saniyelerle yetişti. Zaman dolmadan koşarak sınav salonlarına doğru giden adaylar görevli personeller tarafından kontrollerinin yapılmasının ardından hızlıca içeriye alındı. Piercing tarzı takılarını çıkartmadan son anda sınava gelen birkaç kadın aday ise girişte büyük zorluk yaşadı. Görevli personeller tarafından kendilerine bu şekilde sınava girmelerinin yasak olduğu belirtilen adaylara takılarını çıkartmaları konusunda yardımcı olundu.

Adaylara genel yetenek-genel kültür testlerinin uygulanacağı toplam 120 sorudan oluşan sınav 130 dakika sürecek. - ESKİŞEHİR