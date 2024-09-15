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KPSS Ortaöğretim Sınavına Geç Kalan Adaylar Tepki Gösterdi

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Eskişehir'de yapılan KPSS ortaöğretim sınavına geç kalan birçok aday, salonlara giremeyerek büyük üzüntü yaşadı. Adaylardan biri, 'Biz 2 dakika sonra geldik' diyerek tepkisini dile getirdi.

Eskişehir'de Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı ( Kpss ) ortaöğretim (lise) sınavına geç kalan birçok aday salonlara giriş yapamadı. Geç kalan adaylardan birisi "Biz 2 dakika sonra geldik" diyerek görevlilere tepki gösterdi.

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS ortaöğretim sınavı için hazırlanan adaylar, günün erken saatlerinden itibaren sınav salonlarının önünde hazır bulundu. Yaklaşık 1 milyon 864 bin 867 adayın başvuru yaptığı KPSS çerçevesinde, adaylarla birlikte aileleri de büyük heyecan yaşadı. Saat 10.00'da kapıların kapatıldığı sınava bazı adaylar koşarak son anlarda yetişirken, birçok kişi tüm çabalarına rağmen geç kaldı. Görevli personeller gelen adayların hepsini sınav salonlarına almaya gayret gösterse de dakikalarla yetişemeyen kişiler içeriye alanmadı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde girecek olduğu sınava geç kalmasından dolayı büyük üzüntü yaşayan adaylardan birisi de 2 dakika ile geç kaldığını öne sürerek görevlilerin kendisini içeriye almamasına tepki gösterdi. Girişlerin sona ermesinin ardından ailelerin heyecanlı bekleyişi başladı.

Saat 10.15'de başlayan KPSS ortaöğretim sınavı çerçevesinde adaylara genel yetenek ve genel kültür testleri için 120 soru soruluyor. Toplam 130 dakika cevaplama süresinin verildiği sınav sonuçları ilerleyen tarihlerde ÖSYM taratından açıklanacak. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

3-sayfa Eğitim Yerel Kamu KPSS

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