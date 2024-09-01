Üye Girişi
Haberler

KPSS Ön Lisans Sınavına Geç Kalan Adaylar Sınava Alınmadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de düzenlenen KPSS Ön Lisans sınavına geç kalan 2 aday, sınava alınmadı. Sınav başladıktan sonra kapılar kapatıldığı için adaylar içeri alınmadı. Bu durumda adaylar geri dönmek zorunda kaldı.

Kayseri'de; Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) Ön Lisans sınavına kapıların kapanmasından sonra gelen adaylar sınava alınmadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS Ön Lisans Sınavı, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de başladı. Sınava girecek olan adaylar, sınav görevlileri tarafından tek tek kontrol edilerek sınav yerlerine alındı. Saatler 10.00'u gösterdiğinde okulun kapısı görevliler tarafından kapatıldı.

1 dakika ile geç kaldılar

Öte yandan kapıların kapanmasından 1 dakika sonra sınava gireceği okula gelen 2 aday, sınav görevlileri tarafından içeri alınmadı. Sınava alınmayan aday gözyaşları içerisinde geri döndü. Kamu Personeli Seçme Sınavı Ön Lisans uygulamasına 1 milyon 205 bin 899 adayın başvurduğu bilinirken, adaylar sınav salonlarında ter dökerken aileleri de dışarıda heyecanlı bekleyişlerine başladı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

kayseri KPSS KPSS Eğitim Yerel Güncel Haberler

Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış

Gözaltındaki amcayla ilgili olay iddia! Narin'in son görüldüğü andan 15 dakika sonra köyden ayrılmış

 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti

47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti

 Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenler 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganı attı

Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenler "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı
Türkiye'de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti

Türkiye'de 70 yıldır faaliyette bulunan konserve devi Tamtad iflas etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
2 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Yengeç burcu yorumu! 2 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları 1-2 Eylül Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi 1-2 Eylül Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi 1-2 Eylül Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 1-2 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ödemiş, Buca, Karabağlar elektrik kesintisi 1-2 Eylül Bursa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi 1-2 Eylül Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi 1-2 Eylül İstanbul elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Kağıthane, Esenyurt, Küçükçekmece elektrik kesintisi 1-2 Eylül Ankara elektrik kesintisi! (GÜNCEL) Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 1-2 Eylül Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi Bein Sports 1-2-3-4 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title