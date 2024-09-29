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Kozcağız-Perşembe Yolunda Kaza: Yüklü Dorse Yolda Saçıldı

Kozcağız-Perşembe Yolunda Kaza: Yüklü Dorse Yolda Saçıldı
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Kozcağız-Perşembe yolunda seyir halindeki bir dorse tırdan ayrılarak yüklü demirleri yola saçtı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Olay yerine jandarma ekipleri sevk edilerek yol güvenliği sağlandı.

Kozcağız-Perşembe yolunda seyir halindeki dorse, tırdan ayrıldı. Yüklü demirler yola saçılırken büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza, Kozcağız'dan Çaycuma yönüne giden bir tırın dorsesinin ayrılmasıyla meydana geldi. Dorsenin ayrılması sonucu yüklü saç malzemesi yola dökülürken, şans eseri kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza sonrasında olay yerine jandarma ekipleri sevk edilerek, yol güvenliği sağlandı. Bir süreliğine trafiğe kapanan yol, bölgeye getirilen iş makineleri ve başka bir tır yardımıyla temizlenerek, tekrar trafiğe açıldı.

Kazanın nasıl meydana geldiği ve dorsenin neden ayrıldığıyla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza sonrası bölgede bir süre aksayan trafik, yolun temizlenmesiyle normale döndü. Yetkililer, sürücülere dikkatli olmaları ve yol güvenliği konusunda tedbirli davranmaları yönünde uyarıda bulundu.

Jandarma ekipleri, kazanın ardından geniş güvenlik önlemleri aldı ve herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için yol boyunca araçları kontrollü bir şekilde yönlendirdi. Kazanın ardından başlatılan soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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