Kozan'ın İlk Kadın Servis Şoförü: Songül Ablanın Hikayesi

Adana'nın Kozan ilçesinde servis şoförlüğü yapan 2 çocuk annesi Songül Esen, öğrencilerin gönlüne girerek onların 'Songül ablası' oldu.

Kozan ilçesinde 47 yaşındaki Songül Esen, 4 yıl önce ilçenin ilk kadın servis şoförü olarak direksiyon başına geçti. Öğrencilerin 'Songül ablası' olan 2 çocuk annesi Esen, hem güvenli sürüşü hem de samimi tavırlarıyla velilerin de, öğrencilerin de takdirini topladı. Çocukları evlerinden alıp güvenle okullarına ulaştıran Esen, ders çıkışında ise onları ailelerinden biri gibi karşılayarak tekrar evlerine götürüyor. Servis bekleme sürelerinde aracın bakım ve temizliğini de yapan Esen, çocukları çok sevdiği için eşinden bu mesleği devraldığını anlattı.

"İlk zamanlar trafikte çok tepki aldım"

Songül Esen, "Çocukları çok sevdiğim için bu işi tercih ettim. Kendime 'Ben bu işi yaparım' dedim ve başardım. İlk zamanlar trafikte çok tepki aldım, hatta üstüme araba sürenler oldu. Ama şimdi öğrencilerimden aldığım sevgi her şeye değer. Kadınlar trafikte panik yapmadan bu işi rahatlıkla yapabilir. Çünkü trafik hata kaldırmaz, biz emanet taşıyoruz" dedi.

Öğrencilerin kendisine zaman zaman duygusal mektuplar yazdığını da belirten Esen, bunun kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. İlçede kendisiyle birlikte bir kadın servis şoförünün daha görev yaptığını aktaran Esen, Kozan'da kadınların bu meslekte örnek olabileceğini sözlerine ekledi.

Songül ablalarına olan sevgilerini ifade eden öğrencilerden Elif Ölmez, "Songül ablamızı çok seviyoruz, onunla yolculuk keyifli geçiyor" diye konuştu.

Öğrencilerden İlyas Gök ise, "Bize abla gibi davranıyor. Kurallara uyuyoruz ve kendimizi güvende hissediyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA