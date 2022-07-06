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Kozan Hakimi Yasin Kurt meslekten ihraç edildi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kozan Hakimi Yasin Kurt meslekten ihraç edildi

Kozan Hakimi Yasin Kurt, FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edildi.

Kozan Hakimi Yasin Kurt, FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edildi.

Hakimler Ve Savcılar Kurulu'nun (HSK), FETÖ ile iltisaklı ve irtibatlı olduğu gerekçesiyle iki hakimin meslekten çıkarılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, Kozan Hakimi Yasin Kurt meslekten ihraç edildi.

Kararda, daha önce tedbiren görevden uzaklaştırılan Kurt'un, FETÖ ile irtibat ve iltisaklarının sabit görüldüğü belirtilerek, ilgili mevzuat uyarınca meslekte kalmalarının uygun olmadığı kaydedildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hakimler ve Savcılar Kurulu Yasin Kurt Kozan Yerel Haberler

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