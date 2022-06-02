Kozan'da kurtuluş coşkusu - Haberler

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Kozan'da kurtuluş coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Beril Solmuşgül - Yerel
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Kozan'da kurtuluş coşkusu Törende düşman bayrağı indirilerek Türk Bayrağı göndere çekildi, milis kuvvetleri temsili hürriyet kızını kurtardı Adana'nın Kozan ilçesinin Fransız ve Ermeni işgalinden kurtarılışının 102. Yıl dönümü kutlamaları törenle başladı.

Kozan'da kurtuluş coşkusu

Törende düşman bayrağı indirilerek Türk Bayrağı göndere çekildi, milis kuvvetleri temsili hürriyet kızını kurtardı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinin Fransız ve Ermeni işgalinden kurtarılışının 102. Yıl dönümü kutlamaları törenle başladı. Törende düşman bayrağı indirilerek Türk Bayrağı göndere çekildi, milis kuvvetleri temsili hürriyet kızını kurtardı.

Kutlamalar sabah 09.00'da 7 pare top atışıyla başladı. Törende Kuva-i Milliye Milis Kuvvetlerinin ilçeye temsili girişi mehter takımı ve ilçe protokolü tarafından Hoşkadem Camii önünde karşılandı. Burada temsili düşman bayrağı indirilerek yerine Türk Bayrağı göndere çekildi. Milis kuvvetleri temsili hürriyet kızını kurtararak, Fransız bayrağını parçaladılar. Cami meydanındaki Atatürk büstüne Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve Milis Kuvvetleri adına çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kozan'ın düşman işgalinden kurtuluş konuşmaları yapıldı.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, konuşmasında milli mücadelede ilçenin önemine değinerek Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" şiirini okudu.

Etkinliğe katılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar milli mücadelede Kozan'ın önemine vurgu yaptı.

Hoşkadem Cami önünde gerçekleşen törenin ardından Kozan Şehitliğine geçilerek şehitler için Kuran-Kerim okundu.

Törenlerin ardından restore edilen asırlık Topuzlar Konağı'nın butik otel olarak açılışı gerçekleştirildi.

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Yerel

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