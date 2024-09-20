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Kozan'da Kadın Esnaflar Bir Araya Gelerek Sorunlarını Dile Getirdi

Kozan'da Kadın Esnaflar Bir Araya Gelerek Sorunlarını Dile Getirdi
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Adana'nın Kozan ilçesinde kadın esnaflar, yaşadıkları sorunlar ve çocukların meseleleri üzerine dayanışma amacıyla toplandı. Sosyal medya üzerinden örgütlenerek bir araya gelen esnaflar, birlikte çözüm arayışında olduklarını belirtti.

Adana'nın Kozan ilçesinde kadın esnaflar hem kendi sorunlarını hem de çocukların sorunlarını dile getirmek için bir araya geldi.

İlçede onlarca kadın esnaf sosyal medya üzerinden örgütlenerek bir araya geldi. Esnaf Hediye Portakal, sosyal medyadan başlattıkları çağrı ile onlarca kadın esnaf olarak ilçede yaşanan sorunlar ve daha güzel bir Kozan için bir araya geldiklerini ifade etti. Portakal, yaşadıkları bir çok sorunu dayanışma olmadığı için çözümleyemediklerini kaydetti.

İyi bir esnaf, Müslüman ve Osmanlı dönemindeki esnaflık anlayışının ilçede örnek olması gerektiğini ifade eden Portakal, şöyle devam etti:

"İlçemizde kadın esnaflar olarak hem dayanışma hem de sorunları birlikte çözmek adına bir araya geldik. Küçük bir ilçede yaşadığımız için dedikodu ve bir çok zorbalıkla zaman zaman mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Burada bir araya gelen tüm kadın esnafımız kendini bu yaşanan zorlukları başarmış ve aşmış kadınlarımız. Son dönemlerde madde kullanımı arttı. Bu konuda da çocuklarımıza yardımcı olmalıyız. İlçemiz küçük olduğu için maalesef dedikodu ve karalama kampanyalarıyla baş etmek zorunda kalıyoruz. Ahlaklı, iyi, yardımsever bir kadın esnaf olmak bizlere düşen. Tek yürek olduğumuzu, dayanışma içinde olduğumuzu sadece esnaf değil bir anne olarak da mahallemizdeki çocuklarımızı koruduğumuzu, esnaflığa yakışır modern gelişmiş bir hizmet anlayışı ile vatandaşlarımıza hizmet sunduğumuzu bir kez daha göstermek istedik" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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