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Kozanlı esnaflar, şehit düşen Mehmetçikler için iş yerlerini bayraklarla donattı

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Kozan ilçesinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen askerler için Kozanlı esnaflar, ev ve iş yerlerini Türk bayrakları ile donattı. Camide görev başındaki askerler ve şehit düşen Mehmetçikler için dua edildi. Esnaflar, askere destek ve şehitlere saygı amacıyla bayraklarla cadde ve sokakları süsledi.

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen Mehmetçikler için Kozanlı esnaflar iş yerlerini Türk bayrakları ile donattı. Camide görev başındaki askerler ve şehit düşen Mehmetçikler için dua edildi.

Kozan ilçesinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde son dönemde şehit düşen askerlerin acısını yaşadıklarını kaydeden esnaflar, tüm askerlere ve şehitlere saygı için ev ve iş yerlerini Türk bayrakları ile donattı. Esnaflardan Murat Köküsoy, operasyonda bulunan askere destek, şehitlere saygı için iş yerlerini bayraklarla donattıklarını ifade ederek, "Görev yapan tüm askerlerin yanındayız" dedi.

Tarihi çarşı esnaflarından Murat Mercan ise şehitlerin acısının yürekleri dağladığını, Mehmetçiğin yanında olduklarını, son terörist etkisiz hale gelene kadar bu mücadeleye gerekirse katılım sağlayarak askerin yanında olacaklarını ifade etti. Esnaf Veysel Şakir de, Türk ordusunun dünyanın en güçlü ordularından olduğunu kaydederek, "Şehitlerimiz bizlerin şanı şerefi. Şehitlerimizin intikamı alındı. Yabancı kaynaklarla beslenen terör örgütlerinin kökünün kazınacağına inancımız tam" diye konuştu.

Esnaflar cadde ve sokakları Türk bayrakları ile donatırken, tarihi Hoşkadem Camii'nde şehitler için mevlit okutuldu. Programda operasyondaki askerler için de dualar edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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