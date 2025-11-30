Kozan'da Depremzedeler, Kış Gelmeden Evlerinin Yapılmasını Istiyor

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

(ADANA) - Adana'nın Kozan ilçesinde depremzedeler, müteahhidin kaba inşaat sonrası çalışmaları bırakması nedeniyle kış öncesi mağdur olduklarını dile getirdi. Depremzedeler, "Bir an önce bu evlerin yapılmasını istiyoruz. Zor durumdayız, kış geliyor; ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz" dedi.

Adana'nın Kozan ilçesi Çürüklü Mahallesi'nde, 6 Şubat depremlerinde ağır ve orta hasar alan binaların yıkılmasının ardından yerinde dönüşüm kapsamında müteahhide verilen evlerin bir yıl içinde tamamlanması gerekirken, hala kaba inşaat seviyesinde kalmasına depremzedeler tepki gösterdi.

Mahalle Muhtarı Veli Karakılçık, "Bu köyümüzde 24 tane depremde ağır hasar almış evimiz vardı. Biz bir müteahhitle anlaştık. Müteahhit, 'yapacağım' diyor ama yapmıyor. Kaba inşaatın biteli 6 ay, hatta daha fazla oldu. Yapım süresi bir yıl idi ama görüyorsunuz hala aynı vaziyette. Vatandaşlar rezil halde" dedi.

"Zor durumdayız"

Mehmet Çürük, "Evlerimiz depremde zarar gördü, müteahhit bir yılda bitireceğini söyledi. Temmuz-Ağustos'ta kabasını yaptı, sonra hiçbir taş üstüne taş koymadı. Arıyoruz, 'sıvacı bulamadım' diyor, sonra da telefonlarımıza cevap vermiyor. Süre iki ay değil, bir yılı geçti" ifadelerini kullandı.

Hacı Hüseyin Ateş ise, "Anneme ait ev yarım kaldı. Eşyalarını okul avlusuna bıraktık, konteyner bile alamadık. Yataklarımız çürüdü, çöpe attık. Bir an önce bu evlerin yapılmasını istiyoruz. Zor durumdayız, kış geliyor, ne yapacağımızı bilmiyoruz" dedi.

Remzi Nergiz, "Bayramda çocuklarımı eve getiremiyorum, iki bayramdır çocuklar evlerine gelemedi. Çadırda kalıyorum, kışlar sert geçiyor, verdikleri konteyner de akıyor. Branda çekip üzerine kapatıyoruz, başka çaremiz yok. Rezillik diz boyu" diye konuştu.

Sıdıka Nergiz de, "Evlerimiz depremde hasar gördü. Yapılmadı, sıvası 3-4 aydır yarım kaldı. Şimdi çadırda yaşıyorum. Kış geldi, ne yapacağımı bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Şengül Nergiz, "Biz de mağduruz, ahırın yanında kalıyorum. Mecbur öyle yaşamaya çalışıyoruz. Bir an evvel evimizin yapılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.