Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Seyyar İlaçlama ve Yıkama Banyosu Projesi Kapsamında Destek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 'Seyyar ilaçlama ve yıkama banyosu projesi' kapsamında 2 adet küçükbaş yıkama banyosu sistemini Adıyaman Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne teslim etti. Proje, 1 milyon 29 bin 216 TL bütçeye sahip olup, 720 bin 451 TL'si GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından hibe edildi.

"Seyyar ilaçlama ve yıkama banyosu projesi" kapsamında 2 adet tam teşekküllü küçükbaş yıkama banyosu sistemi Adıyaman Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne teslim edildi.

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Seyyar ilaçlama ve yıkama banyosu projesi" kapsamında aldıkları 2 adet tam teşekküllü küçükbaş yıkama banyosu sistemini Adıyaman Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği'ne teslim etti. Yıkama banyosu sistemi ile birlikte 400 litre antiparazit ilacı da yine proje kapsamında teslim edildi. Projenin toplam bütçesi 1 milyon 29 bin 216 TL olurken 720 bin 451 TL GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hibe edildi. İl Müdürü Nurettin Kıyas tarafından gerçekleştirilen tanıtım ve hibe törenine GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'ndan Genel Koordinatör Suphi Özer ve Proje İzleme Uzmanı Faruk Alan iştirak etti.

Hibe teslim töreninde seyyar ilaçlama ve yıkama banyosu çalıştırılarak hayvanlar üzerinde tatbik edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel

40 yıla kadar hapsi istenen Engin Polat tahliye edildi

Engin Polat tahliye edildi

 Tahliye kararı sonrası Dilan Polat'tan ilk paylaşım: Enerciii

Eski Dilan geri döndü: Enerciii

 Kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme! Mezarlıkta şüpheli bulgulara rastlandı

17 gündür haber alınamayan kayıp Narin'le ilgili kahreden gelişme
Bedelli askerlerin görev yaptığı kışladan gelen görüntüler fecaat

Bedelli askerlerin görev yaptığı kışladan gelen görüntüler fecaat
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı ayın kaçında yatıyor? İşsizlik maaşı ne kadar, kaç TL? KYK YURTLARI NE ZAMAN AÇILIYOR? 2024- 25 KYK yurtlarına ne zaman giriş yapılır? GSB KYK yurduma ne zaman gidebilirim? Dilan Polat eşinin tahliyesi sonrası ne paylaştı? Dilan Polat Instagram hesabında şarkı söyledi! ENGİN POLAT HAPİSTEN ÇIKTI MI? SON DAKİKA: Engin Polat neden tahliye edildi? Engin Polat tahliye mi edildi? Engin Polat hapisten çıktı mı? Benzine indirim! 6 Eylül benzine indirim gelecek mi? Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? Hadise ve Kerem Bürsin sevgili mi? Hadise ve Kerem Bürsin arkadaş mı, aralarında ne var? 6 Eylül hangi burç? 6 Eylül hangi burç özellikleri, yükseleni ne? Başak burcu hangi elemente ait? GALLER- TÜRKİYE MAÇI İZLE Galler- Türkiye maçı şifresiz mi, hangi kanalda? Galler - Türkiye maçı HD, kesintisiz izleme linki! TV8 frekans bilgileri.. 6 EYLÜL HAVA DURUMU | Bugün hava nasıl? İstanbul, Ankara, İzmir'de hava nasıl olacak? Samsun'da sokak ortasında ilişkiye giren çift! Samsun'da cinsel ilişkiye girenler kim? (VİDEO) Olay ne, nerede oldu?
title