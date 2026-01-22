Haberler

Bayburt'ta hayvancılığa yeni başlayan üreticilere destekler sürüyor

Bayburt'ta hayvancılığa yeni başlayan üreticilere destekler sürüyor
Güncelleme:
Bayburt'ta 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi kapsamında hayvancılığa yeni adım atan üreticilere sübvansiyonlu kredi desteği sağlandı. Yağmur Köseoğlu, 100 adet küçükbaş hayvan alarak kendi işletmesini kurdu. Teknik ekip, işletmedeki hayvanların sağlık durumlarını denetledi.

'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesi kapsamında Bayburt'ta hayvancılığa yeni adım atan üreticilere yönelik destekler devam ediyor. Devlet destekli sübvansiyonlu tarımsal kredi imkanından faydalanan Yağmur Köseoğlu, 100 adet küçükbaş hayvan alarak kendi işletmesini kurdu.

Aydıntepe İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Köksal ile ilçe müdürlüğü teknik personeli tarafından Köseoğlu'na ait işletmede incelemelerde bulunuldu. Yapılan kontrollerde, hayvanların sağlık durumları ile işletme koşulları denetlendi.

Proje ile bölgede küçükbaş hayvancılığın yaygınlaştırılması, kırsalda sürdürülebilir üretimin teşvik edilmesi ve üreticilerin gelir düzeyinin artırılması amaçlanıyor. Teknik personelin denetim ve rehberlik çalışmalarının periyodik olarak sürdürüleceği bildirildi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
