Köylüleri sevindiren yatırım - Haberler

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, Hamzalı köyünde yapımı tamamlanan 3,5 kilometrelik beton yolun açılış töreninde yolun test sürüşünü makam aracıyla yaptı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi tarafından yapımı tamamlanan Sulakyurt'un Hamzalı köyünde 3,5 kilometrelik beton yol vatandaşların kullanımına sunuldu. Açılış törenine katılan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, köylere yapılan yatırımların önemli olduğunu belirterek, "İl Özel İdaresi bütçemizin yaklaşık 10'da 1'ine tekamül eden bir yatırım yapmış olduk. Harcanan bütçenin karşılığında sağlam bir iş çıktı ortaya. Bundan 50 sene sonrasında bu yol kalacak. Köy yollarımızda sıkıntı olmayacak. Bir defa yapalım sağlam yapalım istedik. Yol güzel oldu diye hız sınırı değişti değil. Vatandaşlarımızın hız sınırlarına riayet ederek yapılan beton yollarımızı iyi günlerde kullanmalarını diliyorum" dedi.

"Sıcak asfalttan bir miktar daha ucuza mal etmiş oluyoruz"

Vali Tekbıyıkoğlu, "Bugün çok güzel bir günde bir araya gelmiş bulunmaktayız. Valilik bünyesinde İl Özel idaresi olarak yaptığımız çalışma aslında çok güzel ve örnek bir çalışma. Diğer illerimize de örnek teşkil edecek, diğer iller tarafından da takip edilerek kendi bünyelerine kazandırmaya çalıştığı bir proje. Biz beton santralimizle beraber üzerinde bulunduğumuz beton asfaltımızı özel bir teknikle sulayıp yapıyoruz. Bunu sıcak asfalttan bir miktar daha ucuza mal etmiş oluyoruz. Fakat sıcak ömrü sıcak asfalttan çok daha uzun" diye konuştu.

"Torunlarımızın çocukları bile bu yolların üzerinden gidip gelecekler"

Köy yoluna 3 bin 500 metreküp beton kullanıldığını ifade eden Tekbıyıkoğlu, "Bu yolu şuan yaptık ve 2-3 senede bir bakıma da ihtiyacı yok. İnşallah torunlarımızın çocukları bile bu yolların üzerinden gidip gelecekler, hiçbir problem olmayacak. Bir iş yapıyoruz ve bunu çok sağlam yapıyoruz. Hamzalı köyümüze 3,5 kilometre kadar bir hizmetimiz oldu. 3 bin 500 metreküp kadar beton malzeme kullandık. Biz bütçemizi ayarlarken hizmetimizi yaparken en fazla vatandaşımızın istifade edeceği yerlerden başlıyoruz. Hamzalı köyümüzde bunlardan bir tanesi. İlk buradan başladık. Vatanımıza memleketimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Vali Tekbıyıkoğlu, konuşmasının ardından Sulakyurt Kaymakamı Kerem Tunçer, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Çaykara, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Haluk Karahan, köy muhtarları ve vatandaşlarla kurdele keserek yolu kullanıma açtı. Açılışın ardından makam aracının sürücü koltuğuna oturan Tekbıyıkoğlu, köy sakinlerinden Zeynep Özkan ve Döne Pehlivanlı'yı da araca bindirip yolu test etti. Tekbıyıkoğlu ve beraberindekiler, İmamoğluçeşmesi köyünde devam beton yol çalışmasını da inceledi. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / Yerel