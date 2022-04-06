Köylüler taziye evi için yardım bekliyor

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Doluca köyü Yukarı Mahalle sakinleri kendi imkanları ile başladıkları taziye evi için hayırseverlerden yardım bekliyor.

Yukarı ve Aşağı Mahalle olarak iki kısımdan oluşan Doluca köyünde vatandaşlar kendi imkanları ile ikinci bir taziye evi yapmak için kolları sıvadı. Yukarı mahallede taziye evi olmadığı için Şükrü Öztürk ve Hüseyin Öztürk isimli vatandaşların öncülüğünde temel atılarak, betonu döküldü.

Yaklaşık 200 metrekare olacak olan taziye evinin tamamlanması için hayırseverlerden yardım bekleniyor.

Şükrü Öztürk, içerisinde lavabo, çay ocağı ve oturma alanının olacağı bir taziye evi yaptıklarını, hayırseverlerin yardımlarıyla kısa sürede bitirmek istediklerini söyledi. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel