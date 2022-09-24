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Köylüler istek ve taleplerini Vali Atay'a aktardı

Yerel Haberler

Köylüler istek ve taleplerini Vali Atay'a aktardı

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Yığılca'nın Yaylatepe köyünde köylüler ile buluşma etkinliğinde bir araya geldi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Cevdet Atay, Yığılca'nın Yaylatepe köyünde köylüler ile buluşma etkinliğinde bir araya geldi. Köylüler programa yoğun ilgi gösterdi.

Düzce'de köylüler ile gerçekleştirilen protokol buluşmaları devam ediyor. Bu çerçevede program Düzce'nin en uzak köylerinden birisi olan Yaylatepe köyünde gerçekleştirildi. Programa Düzce Valisi Cevdet Atay, Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Yığılca Kaymakamı Talha Altuntaş ve kurum amirleri katılım sağladı. Gerçekleştirilen programa köylüler yoğun ilgi gösterirken, talep ve isteklerini de aktarma şansı buldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Düzce Yerel Haberler

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