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Köylüler bela ve kazalara karşı kurban kesip dua etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Köylüler bela ve kazalara karşı kurban kesip dua etti

Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy'de köylüler kaza, bela ve hastalıklara karşı kurban kesip dua ettiler.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesine bağlı Dereköy'de köylüler kaza, bela ve hastalıklara karşı kurban kesip dua ettiler.

Köy Muhtarı Tayfun Bütün, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri "hayır" etkinliğinde bu yıl 2 büyükbaş hayvan kurban ettiklerini söyledi.

Muhtar Bütün," Köy meydanında kesmiş olduğumuz kurbanların ardından cami imamımız tarafından kaza, bela ve hastalıklara karşı dua edildi. Daha sonra kurban etlerini parçalayarak köydeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Allah hayırlarımızı kabul etsin" dedi. - KÜTAHYA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Kütahya, dua, Yerel, Haberler

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