Köyde yanlış anlaşılmadan çıkan yol tartışması tatlıya bağlandı Sinop'ta bir köyde yol geçen araziyi satın alan arsa sahibi yolu alt tarafından bir parça daraltınca köylüler küplere bindi, röportaj sırasında tartışma çıktı.

Köyde yanlış anlaşılmadan çıkan yol tartışması tatlıya bağlandı

SİNOP - Sinop'ta bir köyde yol geçen araziyi satın alan arsa sahibi yolu alt tarafından bir parça daraltınca köylüler küplere bindi, röportaj sırasında tartışma çıktı. Arsa sahibinin yolu diğer kısımdan genişletileceği anlaşılınca olay tatlıya bağlandı.

Sinop'a bağlı Taşmanlı köyü Köseoğlu Mahallesi'nde yolun kenarından geçen arsayı satın alan Selahattin Bayrak, tapulu arazisinden geçtiğini iddia ettiği yolu yarım metre daralttı. Mevcut yolu daralttığı için vatandaşlar da geçişlerde sıkıntı yaşadığını belirterek öfkelendi. Mağdur olduklarını söyleyen vatandaşlarla röportaj yapıldığı sırada alana gelen arsa sahibi arasında tartışma çıktı.

Gerçek sonradan ortaya çıktı

Arsa sahibi yolu alt kısımdan daraltı fakat üst kısımdaki tarlasından alan vererek daha geniş olacağını anlatmaya çalıştı. Birlikte kameralar önünde bir süre tartışan vatandaşlar en sonunda orta yolu buldu.

Selahattin Bayrak, "Benim tapulu yerim, ben burayı daralttım ama 670 metrekare yer veriyorum. Cebimden 35 bin TL para veriyorum, orası da kendi yerim" ifadelerini kullandı.

Köylüler ise bilgi verilmediği için kendisine bu şekilde tepkili olduklarını dile getirdiler.