Nilüfer Belediyesi, Çocuklar İçin 'Köyde Şenlik Var' Programı Başlattı

Nilüfer Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, kırsal mahallelerde yaşayan çocukların yaz tatillerini verimli şekilde geçirmelerine katkıda bulunmak amacıyla, "Köyde Şenlik Var" programı başlattı.

Nilüfer'de çocuklar, yaz tatillerini Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği atölye ve etkinliklerle geçiriyor. Sanat ve oyun çalışmaları, eğitici ve eğlenceli aktivitelerin düzenlendiği 'Köyde Şenlik var' programıyla, kırsal mahallelerde yaşayan 8 ila 14 yaş arasındaki çocuklar, öğrenirken aynı zamanda eğleniyor.

Çocukların bilişsel ve motor gelişimiyle dil ve kas gelişimlerini destekleyici oyunlar, danslar, eğitici aktiviteler ve sanatsal atölyelerin düzenlendiği programda; belediyenin hasta nakil ambulansı da kırsal mahallelere giderek çocukların ambulans çeşitleri ve hizmetlerini öğrenmesini sağlıyor.

Program kapsamında; Atlas, Badırga, Gökçe, Ürünlü, Dağyenice ve Ayvaköy'ün ardından Doğanköy Mahallesi'ndeki çocuklar da kitap ayracı atölyesi, sanat etkinlikleri, müzikli aktiviteler, limbo ve bardak oyunları ile keyifli bir gün geçirdi. Çocuklar, kendilerine verilen görselleri boyayarak kitap ayracı yaparken, küçük yaş grubundaki çocuklar da müzikli aktiviteler ve oyunlarla eğlendi.

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ve Doğanköy Mahalle Muhtarı Fikri Araz ile birlikte, Doğanköylü çocukları ziyaret etti. Başkan Erdem, atölye çalışmalarını izledi.

Nilüfer'de çocuklara, yaz tatillerini sanatla ve sporla iç içe geçirmeleri için birçok alternatif sunduklarını dile getiren Erdem, kent merkezine gelemeyen çocuklar için de kendi mahallelerinde çeşitli atölyeler düzenlediklerini söyledi.

'Köyde Şenlik Var' programının kentin tüm kırsal mahallelerinde yapılacağını belirten Başkan Erdem, "Salı, çarşamba ve perşembe günleri olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirdiğimiz 'Köyde Şenlik Var' programımıza şimdiye kadar, 8 mahalleden toplam 400 çocuk katıldı. Etkinliklere katılan çocuklarımız bir yandan keyifli zaman geçirirken diğer yandan da yeni bilgiler öğreniyor" dedi.

ANKA / Yerel