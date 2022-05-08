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Köyde kapı kapı dolaşarak Anneler Gününü kutladılar

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Köyde kapı kapı dolaşarak Anneler Gününü kutladılar

Kahramanmaraş'ta gönüllü gençler, kapı kapı gezerek köyde yaşayan kadınların Anneler Gününü kutladı.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta gönüllü gençler, kapı kapı gezerek köyde yaşayan kadınların Anneler Gününü kutladı.

Onikişubat ilçesi Dönüklü Mahallesi, Bağrıaçık Mahallesinde yaşayan kadınların tek tek kapılarını çalan gönüllü gençler, Anneler Gününü kutladıkları kadınlara, karanfil verdi. Gönüllüler, "Anneler Günü dolayısıyla köylerde yaşayan annelerimizi mutlu etmek için hazırlıklar yaptık. Kapı kapı dolaşarak karanfil verdik. Çok mutlu oldular. Bizler de onların mutluluğu ile mutlu olduk" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş, Yerel, Haberler

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