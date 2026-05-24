Öğrenciler ileri analiz yöntemlerini laboratuvarda inceledi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Tıbbi Aromatik Bitkiler Programı öğrencileri, MUGAM ve Doğal Ürünler Araştırma Laboratuvarına teknik gezi düzenleyerek gıda güvenliği, kalite kontrol ve ileri analiz yöntemleri hakkında uygulamalı bilgi aldı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Meslek Yüksekokulu Tıbbi Aromatik ve Bitkiler Programı öğrencileri Doç. Dr. Yusuf Sıcak koordinasyonunda, mesleki gelişimlerini desteklemek amacıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Gıda Analizleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (MUGAM)'ne ve Fen Fakültesi Kimya Bölümü Doğal Ürünler Araştırma Laboratuvarına teknik gezi gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, gıda analiz laboratuvarlarının altyapısı ve çalışma prensiplerini yerinde inceleme fırsatı buldu. Program kapsamında; gıda güvenliği, kalite kontrol süreçleri ve analiz yöntemleri hakkında merkez uzmanları Dr. Yunus Çetintaş ve Dr. Şükrü Karataş tarafından detaylı bilgiler verildi. Özellikle kromatografi, spektrofotometri ve mikrobiyolojik analizler gibi ileri analiz teknikleri ile numune hazırlama süreçleri öğrencilerin yoğun ilgisini çekti. Teknik gezi süresince ayrıca tıbbi ve aromatik bitkilerin gıda, takviye edici ürünler ve doğal içerik analizlerindeki yeri ele alındı. Bitki kaynaklı bileşenlerin kalite, saflık ve güvenilirliğinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler uygulamalı örneklerle aktarıldı. Bunun yanında laboratuvarlarda uygulanan kalite yönetim sistemleri ve standartlara uygun çalışma prensipleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Ziyaret sayesinde öğrenciler, teorik derslerde edindikleri bilgileri saha deneyimi ile pekiştirirken, analiz laboratuvarlarının işleyişine dair kapsamlı bir bakış açısı kazandı. Aynı zamanda laboratuvar ortamında iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarını da yerinde gözlemleme imkanı buldu - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
