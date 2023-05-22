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Köyceğizli öğrenciler Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'na misafir oldu

Köyceğizli öğrenciler Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'na misafir oldu

Yerel Haberler

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı İlkokulu öğrencileri Milli Savunma Bakanlığı Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı İlkokulu öğrencileri Milli Savunma Bakanlığı Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'nı ziyaret etti.

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı'na gelen ilkokul öğrencileri askerlerden bilgi aldı, komutanlığı gezdi. Köyceğiz Zeytinalanı İlkokulu öğrencilerine ziyarette askerlik mesleğinin ve vatan savunmasının kutsallığı anlatılırken, yapılan hizmetler tanıtıldı. Daha sonra öğrenciler ve öğretmenleri, askerlerle birlikte kışlayı gezdi. Askeriyenin eğitim, spor alanlarını da gezen öğrenciler, geziden memnun kaldı. Geziden etkilenen öğrenciler, ileride kaptan ya da pilot olmak istediklerini ifade etti. Zeytinalanı İlkokulu Müdürlüğü, gezinin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmenlere ve gösterdikleri ilgiden dolayı Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı personellerine teşekkür etti. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Savunma Bakanlığı Köyceğiz Dalaman Muğla Yerel Haberler

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