Köyceğizli Ceylin ve Filiz'den depremzede arkadaşları için duygu dolu hediye

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan Ceylin ve Filiz isimli iki kardeş Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara sebep olan deprem nedeniyle toplanan yardımlar çerçevesinde oyuncaklarını depremzede arkadaşları ile paylaştı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yaşayan Ceylin ve Filiz isimli iki kardeş Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkımlara sebep olan deprem nedeniyle toplanan yardımlar çerçevesinde oyuncaklarını depremzede arkadaşları ile paylaştı.

Köyceğizli Ceylin ve Filiz kardeşler, Köyceğiz Gençlik Merkezi'ne ailesiyle gelerek oyuncakları paketlemesi için görevlilere teslim ettiler. Paketin içine yazdıkları mektubu da koydu da koyan kardeşlerin mektupları yürekleri ısıttı. Minikler hediye paketinin yardım tırına yükleninceye kadar beklerken, mektuplarında; "Merhaba ben Ceylin, bu oyuncakları kardeşim Filiz ile gönderdik. Evde bulabildiğim tüm oyuncaklar bunlar. Bu arada tüm Türkiye'ye geçmiş olsun. Merak etmeyin tüm Türkiye olarak sizlerin arkasındayız. Ben ve kardeşim sizi çok seviyoruz. Bu oyuncakları güle güle kullanın. Tüm Türkiye'ye geçmiş olsun" ifadelerine yer verdikleri görüldü. - MUĞLA