Köyceğiz Zeytinalanı Ortaokulu'nda, Köy Odası geleneği yaşatılıyor - Haberler

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Zeytinalanı Ortaokulu bahçesine köy odası yaptırıldı. İmece usulü yapılan köy odası binasının eşyaları veliler ve öğretmenler tarafından temin edildi.

Unutulmaya yüz tutmuş değerlerimizden misafirperverlik değerimizin öğrencilere değerler eğitiminde uygulamalı olarak öğretilmesi için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Abdullah Coşkun ve öğrencileri Zeytinalanı Ortaokulunda köy odası açılmasını sağladı. Burada öğrenciler tarafından misafirler ağırlanıp, bu sayede öğrenciler hem misafirperverliği yaşayarak öğreniyor hem de bu değeri yaşatıyor.

Geçmişte her türlü faaliyet ve konaklamanın yapılabildiği köy odası geleneğinin günümüzde ulaşım, iletişim ve eğitimin kolaylaşmasından dolayı unutulduğunu ifade eden Zeytinalanı Mahallesi Muhtarı Sezgin Koçyiğit, "Köy odaları, günümüz koşullarından dolayı ilgisiz kaldı. Bu geleneğin yaşatılması ve gelecek nesillerin bu gelenekleri unutmaması amacıyla bu oda oluşturuldu. Aynı zamanda köy odasında geçmişte kullanılan yaşam araçları sergilendi. Birçok yörede kaybolan köy odalarının inşallah burada bu odanın köy müzesi olarak değerlendirilerek yaşaması sağlanır. Gelecek nesillerin bilmesi açısından bu önemli. Bu odanın oluşmasında büyük emeği olan öğretmenimiz Abdullah Coşkun, okul müdürümüz ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere emeği geçen herkese, görev alan öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel