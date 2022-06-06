Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi "İyilik Odası" açtı - Haberler

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplum yararına proje geliştirip okul bünyesinde iyilik odası açtı.

Toplum yararına hayata geçirilen İyilik Odası'nın dolap ve rafları okulun Mobilya Bölümü tarafından yapıldı. Bu oda maddi durumu iyi olan öğretmen, veli ve esnafların desteğiyle tamamen yeni giysilerle dolduruldu. Okul rehberlik servisinin tespit ettiği yardıma muhtaç birçok öğrenci, hiçbir arkadaşına hissettirmeden iyilik odasında giyindirildi.

Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Davut Şen, "Toplum yararına projeler geliştirip öğrencilerimizde, empati kurmak, paylaşmak, yardım etmek, faydalı olmak gibi değerleri kazandırmaya çalıştık. Bu anlamda okul gelişim ekibimizi oluşturduk. Okul gelişim ekibimizin tespitleri sonucu öncelikle velilerimizden başlayarak, evinde tesisat, elektrik, mobilya gibi konularda sıkıntısı olan ailelere, öğrenci ve öğretmenlerimizle gidip evlerindeki bu sorunlarını giderdik. Bu çalışmalarımızda, öğrencilerimizde yardım etme, işe yarama, bir işi başarabilme, faydalı olma gibi duyguların geliştiğine şahit olduk. Öğrencilerimize akademik eğitimin yanı sıra güzel davranışlar kazandırma çabası içindeyiz. Eğitim öğretim faaliyetlerinde destek sağlayan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, okul yönetimime ve tüm personele teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel