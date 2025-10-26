Köyceğiz İkinci El Pazarı'na Yoğun İlgi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde her ayın son Pazar günü kurulan ikinci el pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Hafta içi yağan yağmurların ardından güneşli bir havada kurulan ikinci el pazarına katılımın kalabalık olması nedeniyle vatandaşlar adım atmakta zorlandı. Öğretmen Evi binasının önünde kurulan tezgahlar, Atatürk Kordonu boyunca uzandı. Tezgahlarda her türlü ürün, eşya satışa sunuldu. Tüm tezgahlarda alışveriş için toplanan vatandaşlar kalabalık oluşturdu. Yiyecek stantları da bu kalabalıktan payını fazlasıyla aldı. Havanın ılık olması nedeniyle bazı vatandaşlar göl kenarında piknik yaparak güzel bir gün yaşadı. Çocuk oyun parkları da çocuk sesleri ile şenlendi. İkinci el pazarında alışverişini tamamlayan vatandaşlar kordonda bulunan işletmeleri de ihmal etmedi. - MUĞLA