Köyceğiz'de Mevlid Kandili Coşkuyla Kutlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Mevlid Kandili düzenlenen programlarla kutlandı.

Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in veladeti Mevlid Kandili Köyceğiz'de coşku ile kutlandı. Öğlen vaizlerin ve Kur'an Kursu öğreticilerinin Zeytinalanı, Beyobası ve Toparlar Merkez Camiindeki bayanlara yönelik özel program ile başlayan Mevlid Kandili kutlaması Merkez Hacıbey Camii'nde akşam namazından sonra başlayan genele yönelik program ve yatsı namazının edasıyla son buldu. Kandil özel programı; Din Hizmetleri Uzmanı, İmam-Hatipler ve Müezzin-Kayyımların Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif okumaları ve sohbet ile devam etti. İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz; "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konulu sohbet yaptı ve yatsı namazını kıldırdı. Namazdan sonra salavatlar, tekbirler ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak, şehit ve gazilerimiz ile vefat eden din görevlileri, camilerin imar ve ihyasında bulunup rahmet-i rahmana kavuşanlar ile cemaatin geçmişleri için okunan Hatm-i Şerifin, Mevlid-i Şerifin duasının yapılması ve ikramlar ile program sona erdi. - MUĞLA