Köyceğiz'e Hatay'dan ilk depremzede aile geldi Yerel Haberler Muğla'nın Köyceğiz ilçesine deprem bölgesinde felakete uğrayan ilk aile geldi. Muğla'nın Köyceğiz ilçesine deprem bölgesinde felakete uğrayan ilk aile geldi. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler ciddi hasara neden oldu. Deprem 10 ilde ağır yıkıma ve can kaybına yol açtı. Hatay ilinden hamile eşini ve 4 kişilik ailesini yanına alarak kendi imkanlarıyla Köyceğiz'deki akrabalarının yanına gelen Gazi Mehmet'e Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü kucak açtı. Aile ile görüşen yetkililer, gerekli bilgileri aldılar. Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğü Gazi Mehmet ve hamile eşine sağlık desteği sağladı. İlçe Sağlık Müdürü Oğuz Cengizhanoğlu, Gazi Mehmet'in hamile eşinin tedavisine başlandığını Pazartesi günü Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde doğuma alacaklarını belirtti. - MUĞLA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Köyceğiz Deprem Muğla Aile Yerel Haberler

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