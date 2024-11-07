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Köyceğiz'den Umreye Uğurlama Töreni

Köyceğiz'den Umreye Uğurlama Töreni
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden 36 vatandaş Umre ibadeti için Mekke ve Medine'ye uğurlandı. Törende din görevlilerinin katılımıyla Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve duygusal anlar yaşandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden 36 vatandaş Umre ibadeti için Kutsal topraklara, Mekke ve Medine'ye doğru dualarla yola çıktı.

Rehber ve Grup hocası olarak Kur'an Kursu Öğreticileri Arife Bayar ve Esma Acar'ın görevlendirildiği umrecilere, Toparlar Merkez Camii'nde vatandaşların, umreci yakınlarının, din görevlilerinin katılımı ile uğurlama programı yapıldı. Din Hizmetleri Uzmanı İbrahim Bölükbaşı'nın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Din görevlileri Mustafa Gürhan, Selman Gündoğdu ile Murat Yaşar'ın ilahi ve kasideleriyle devam etti. Akabinde Köyceğiz Müftüsü Ahmet Karagöz Umrecilere ve onları uğurlamaya gelen yakınlarına hitapta bulundu. Müftü Karagöz konuşmasında: "Biz sizleri buradan dualarla uğurluyoruz sizler de Efendimizin (s.a.v.) ravzasında, Kabetullahta bizleri dualarınızdan eksik etmeyin. Sizleri uğurlamaya gelen kardeşlerimiz, yakınlarınız, Ülkemiz ve sevdikleriniz için duaların kabul edildiği kutsal beldelerde çokça dua edin. Selametle gidip umre ibadetiniz yaptıktan sonra ülkemize sevdiklerinize sağlıcakla kavuşun. Rabbim yolculuğunuzu kolay ibadetlerinizi makbul eylesin, yolunuz açık olsun" dedi.

Duygusal anların yaşandığı uğurlama programı Müftü Karagözün yaptığı dua ve tekbirler eşliğinde umrecilerin vedalaşarak Dalaman Havalimanına doğru yola çıkmasıyla sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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