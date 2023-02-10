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Köyceğiz'den afetzedelere 17 tır yardım malzemesi gönderildi

Yerel Haberler

Köyceğiz'den afetzedelere 17 tır yardım malzemesi gönderildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde deprem bölgesine ulaştırılmak üzere toplanan yardımlar her gün tıra yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde deprem bölgesine ulaştırılmak üzere toplanan yardımlar her gün tıra yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Bu güne kadar 4 tır yardım malzemesi, 12 tır su ve 1 kamyon odun afetzedelere ulaştırıldı. Muğla Valiliği himayelerinde, Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Belediye Başkanlığı, Köyceğiz Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Köyceğiz Müftülüğü, Köyceğiz Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürlüğü ve Köyceğiz Gençlik Merkezi Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen yardım kampanyasına Köyceğizliler büyük ilgi gösterdi.

Yardım kampanyasında tüm resmi kurumlar, muhtarlıklar, sivil toplum kuruluşları ve gönüllü vatandaşlar özveriyle çalıştılar. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak; " Yardımsever Köyceğizliler kampanyaya büyük ilgi gösterdi. Bu güne kadar 4 tır yardım malzemesi, 12 tır su ve 1 kamyon odun deprem bölgesine ulaştırıldı. Fedakar vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim. Yardımlar devam ediyor. Milletimizin başı sağ olsun" dedi. - MUĞLA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muğla Valiliği Hisarcık Köyceğiz Muğla Yerel Haberler

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