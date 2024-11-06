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Köyceğiz'den 36 Kişi Umreye Gidecek

Köyceğiz'den 36 Kişi Umreye Gidecek
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden 36 vatandaş umreye gitmek üzere hazırlık yapıyor. İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen programa katılanlar için bilgilendirme semineri düzenlendi ve uğurlama töreni 7 Kasım 2024'te gerçekleştirilecek.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden 36 kişi umreye gidecek.

Köyceğiz İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen umre programına 36 vatandaş müracaat etti. Umreye gidecek vatandaşlar için gerekli bilgilendirme semineri yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile Köyceğiz ilçesinden Umreye gidecek olan 36 vatandaş için 7 Kasım 2024 tarihinde Toparlar Merkez Camiinde saat 14.30'da uğurlama töreni gerçekleştirilecek. Köyceğiz İlçe Müftülüğü'nden yapılan açıklamada; "Diyanet İşleri Başkanlığı Umre Organizasyonu ile Köyceğiz ilçesinden Umreye gidecek olan 36 vatandaşımız için düzenlenen uğurlama programına tüm halkımızı bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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