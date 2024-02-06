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Muğla'da asrın felaketinde kaybedilen canlar için okullarda saygı duruşu yapıldı

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde asrın felaketinde kaybedilen canlar için tüm okullarda bir dakikalık saygı duruşu programı gerçekleşti. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, programda konuşarak deprem şehitlerini rahmetle andıklarını belirtti.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde asrın felaketinde kaybedilen canlar için tüm okullarda bir dakikalık saygı duruşu programı gerçekleşti.

Asrın felaketinin yıl dönümünde, tüm deprem şehitleri rahmetle anıldı. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan büyük deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için düzenlenen saygı duruşu programına Hamitköy Nusret Akbaş Ortaokulu'nda katıldı. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerem Karahan, "Asrın felaketinin yıl dönümünde, kaybettiğimiz canlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunduk, tüm deprem şehitlerimizi rahmetle andık" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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