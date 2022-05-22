Köyceğiz'de yenilenen nikah salonu hizmete girdi - Haberler

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Müftülük binasında bulunan nikah salonu yenilenerek hizmete sunuldu. Yeni dizayn edilen Köyceğiz Müftülüğü Nikah Salonu'nda ilk olarak Tuba Meray ve Akif Uysal çiftinin nikahları Köyceğiz Müftüsü Ahmet Karagöz tarafından kıyıldı.

Nikah töreni Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Törende konuşan İlçe Müftüsü Ahmet Karagöz genç çiftlere ve ailelerine tavsiyelerde bulunarak, "Aile, toplumun temeli olmasının yanında, bir ömür huzur, sevgi ve muhabbetin yaşanacağı kutsal bir yuvadır. Toplumun temelini oluşturan aile kurumuna adım atmış bulunmaktasınız. Her iki dünürün de birer evlatları daha oldu. Damat tarafı yeni bir kız evlada gelin tarafı da yeni bir oğlan evlada sahip olmuş oldular. Bu evlilik merasimi her iki aileye de hayırlı olsun. Cenab-ı Allah yeni yuva kuran bu genç kardeşlerimize dareyn (iki cihan) saadeti lütfeylesin" dedi. Tuba ve Akif Uysal çiftinin nikah merasimi yapılan dua, ardından evlilik cüzdanının geline takdimi ve yeni evlenen çiftlere İlçe Müftüsü tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından hediye takdimi ile sona erdi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel