Köyceğiz'de vatandaşların talepleri değerlendiriliyor - Haberler

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Köyceğiz'de vatandaşların talepleri değerlendiriliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Köyceğiz'de vatandaşların talepleri değerlendiriliyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde mahallelerde başlayan halk toplantıları devam ediyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde mahallelerde başlayan halk toplantıları devam ediyor.

Köyceğiz Hamitköy ve Zaferler Mahallelerinde halk ve güvenlik toplantısı yapıldı. Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak Başkanlığında, Belediye Başkan vekili Neriman Palancıoğlu, ilgili kurum amirleri, Zaferler Mahalle Muhtarı Sedat Ayhan, Hamitköy Mahalle Muhtarı Ramazan Çelik ve vatandaşların katılımıyla ilçenin güvenlik ve asayişinin korunması amacıyla toplantılar düzenlendi. Kaymakam Mustafa Maslak ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten tarafından genel güvenlik konularında bilgilendirme yapılmasının ardından Belediye Başkan vekili Neriman Palancıoğlu, muhtar ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Toplantıda vatandaşların talepleri dinlenerek çözüm önerileri çerçevesinde değerlendirmeler gerçekleştirildi. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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